Появление комплексов C-300 на полигоне в США объясняется тем, что Украина открыла доступ к своему военному арсеналу специалистам из США. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Коротченко считает, что в рамках секретной программы сотрудничества между Украиной и США мог быть подписан контракт на поставку C-300, чтобы американские военные смогли изучить комплекс и выработать меры по противодействию "трехсоткам".
Эксперт подчеркнул, что комплексам C-300 уже более тридцати лет, поэтому сегодня они не имеют никаких полезных сведений для американцев. Более того, по словам Коротченко, C-300 не имеет ничего общего с C-400.
Ранее о появлении комплекса C-300ПТ в США сообщал Defence Blog. В распоряжении издания появился спутниковый снимок командного пункта с двумя пусковыми установками и радиолокатором подсвета.
Это уже не первый инцидент с продажей военной техники Украиной. Недавно стало известно о том, что именно Украина продала свои ракетные двигатели Северной Корее, которая разрабатывает ракеты-носители для ядерных боеголовок.
Более того, из арсенала украинской техники исчез и самый большой самолет. Недавно Китай полностью выкупил гигантский самолет-транспортер Ан-225. Согласно договору, к Китаю переходит право собственности самолет, включая использование чертежей и спецификаций самолета.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что депутаты Верховной Рады Украины догадываются об "уменьшении" страны. Парламентарии опасаются, что их западные соседи могут "позаимствовать" часть украинских земель.
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