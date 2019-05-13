Циклон “Фани” унес жизни 64 человек

Количество жертв циклона "Фани" возросло до 64 человек. Стихия обрушилась на штат Орисса в Индии 3 мая.



Циклон "Фани" ударил по восточному побережью Индии

Как сообщает телеканал NDTV, больше всего от циклона пострадал город Пури. Власти проводят восстановительные работы на месте разрушений. В них задействованы военные и несколько десятков мирных жителей. Официально сумма причиненного ущерба пока не сообщалась.

Из штата Орисса на данный момент эвакуировано более миллиона человек. Если бы власти не эвакуировали население, жертв было бы значительно больше, подчеркивают СМИ. Пострадавших разместили в лагерях временного проживания.

Циклон обрушился на индийскую провинцию 3 мая и стал самым мощным в Индии за последние 20 лет. Порывы ветра достигали 55 метров в секунду или 200 километров в час. До этого подобное стихийное бедствие происходило в 1999 году, тогда жертвами циклона стали более 10 тысяч человек.

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