За минувшие сутки ВСУ выпустили по территориям ЛНР порядка сотни мин и гранат

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня.



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Об этом заявили представители самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Согласно предоставленной информации, ВСУ вели огонь из минометов и гранатометов. Под огонь попали населенные пункты Смелое, Желобок, Золотое-5, Фрунзе, Калиново, Веселая Гора и Голубовское.

В общей сложности за минувшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по территориям ЛНР порядка сотни мин и гранат, отметили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Фото: Министерство обороны Украины.