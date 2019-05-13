За минувшие сутки ВСУ выпустили по территориям ЛНР порядка сотни мин и гранат

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом заявили представители самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Согласно предоставленной информации, ВСУ вели огонь из минометов и гранатометов. Под огонь попали населенные пункты Смелое, Желобок, Золотое-5, Фрунзе, Калиново, Веселая Гора и Голубовское.
В общей сложности за минувшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по территориям ЛНР порядка сотни мин и гранат, отметили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Фото: Министерство обороны Украины.
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