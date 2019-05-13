В Литве состоится второй тур президентских выборов

Главная избирательная комиссия Литвы обработала бюллетени со 100% участков.



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Во второй тур президентских выборов вышли экономист Гитинас Науседа и бывшая глава Министерства финансов постсоветской республики Ингрида Шимоните. Разрыв между ними составляет 0,18 % голосов.

Так, сообщают специалисты, если Шимоните набрал 31,13% голосов, то Науседа 30,95%.

Ни одному из кандидатов прошедших президентских выборов не удалось набрать 51 % голосов. Поэтому в Литве 26 мая текущего года пройдет второй тур выборов на пост главы государства.