В Литве состоится второй тур президентских выборов

Главная избирательная комиссия Литвы обработала бюллетени со 100% участков.
Во второй тур президентских выборов вышли экономист Гитинас Науседа и бывшая глава Министерства финансов постсоветской республики Ингрида Шимоните. Разрыв между ними составляет 0,18 % голосов.
Так, сообщают специалисты, если Шимоните набрал 31,13% голосов, то Науседа 30,95%.
Ни одному из кандидатов прошедших президентских выборов не удалось набрать 51 % голосов. Поэтому в Литве 26 мая текущего года пройдет второй тур выборов на пост главы государства.
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