Советник президента США: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в Японии в конце июня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, встретятся в Японии на предстоящем саммите лидеров Группы двадцати в конце июня.



Трамп посоветовал Китаю не затягивать с подписанием торгового соглашения

Как уточнил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, стороны продолжат консультации по торговым вопросам, поскольку Китай в настоящее время "не сделал достаточно" в этом направлении.

"Переговоры будут продолжены. Вероятно, есть хорошие шансы на встречу Трампа и Си Цзиньпина на саммите", - сказал представитель президентской администрации в интервью телеканалу FoxNews.

Кадлоу добавил, что Китай в течение последних двух недель отошел от прежних договоренностей по торговле, достигнутых с США. Вашингтон "не может забыть об этом", заключил он.