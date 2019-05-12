Экс-глава Пентагона не верит в отказ КНДР от ядерного оружия

Власти Северной Кореи не станут отказываться от своего арсенала ядерного оружия. Об этом заявил бывший глава Пентагона Роберт Гейтс.



«КНДР не откажется от ядерного оружия»: Эксперты...

"Я уверен, что КНДР никогда полностью не свернет свою ядерную программу. Она необходима для выживания страны", - сказал он в интервью американскому телеканалу CBS.

Гейтс добавил, что Вашингтон "оторван от объективной реальности", если действительно считает, что возможна полная денуклеаризация Корейского полуострова.

Напомним, в ходе второго саммита, прошедшего в феврале 2019 года в Ханое, лидерам США и КНДР не удалось прийти к договоренностям, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ.

По мнению экс-главы Пентагона, американский президент поступил правильно, покинув встречу. После 25 лет безуспешных переговоров с КНДР инициатива Трампа "была смелым ходом", считает Гейтс.