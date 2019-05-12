Экс-глава Пентагона не верит в отказ КНДР от ядерного оружия

Власти Северной Кореи не станут отказываться от своего арсенала ядерного оружия. Об этом заявил бывший глава Пентагона Роберт Гейтс.
"Я уверен, что КНДР никогда полностью не свернет свою ядерную программу. Она необходима для выживания страны", - сказал он в интервью американскому телеканалу CBS.
Гейтс добавил, что Вашингтон "оторван от объективной реальности", если действительно считает, что возможна полная денуклеаризация Корейского полуострова.
Напомним, в ходе второго саммита, прошедшего в феврале 2019 года в Ханое, лидерам США и КНДР не удалось прийти к договоренностям, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ.
По мнению экс-главы Пентагона, американский президент поступил правильно, покинув встречу. После 25 лет безуспешных переговоров с КНДР инициатива Трампа "была смелым ходом", считает Гейтс.
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