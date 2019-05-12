В результате стрельбы на севере Франции есть пострадавшие

Шесть человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы на окраине города Амьен, на севере Франции.



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Как уточняет французское издание France Bleu, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресение. Около часа ночи по местному времени внутри и вблизи здания местной общественной организации раздались выстрелы.

Все пострадавшие были госпитализированы, в настоящее время им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Прокуратура города открыла расследование. Уже арестованы несколько подозреваемых по данному делу. Другие обстоятельства происшедшего не уточняются.