В результате стрельбы на севере Франции есть пострадавшие

Шесть человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы на окраине города Амьен, на севере Франции.
Как уточняет французское издание France Bleu, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресение. Около часа ночи по местному времени внутри и вблизи здания местной общественной организации раздались выстрелы.
Все пострадавшие были госпитализированы, в настоящее время им оказана вся необходимая медицинская помощь.
Прокуратура города открыла расследование. Уже арестованы несколько подозреваемых по данному делу. Другие обстоятельства происшедшего не уточняются.
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