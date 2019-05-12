Греция возглавила список европейских стран по числу прибывающих беженцев

Из 17 тысяч мигрантов и беженцев, прибывших в 2019 году в Европу морским путем, большинство направились в Грецию. Такие данные приводит Международная организация по миграции.
Потоки беженцев в Грецию увеличиваются из-за благоприятных погодных условий, однако все греческие лагеря приема в настоящее время переполнены.
Планы властей по созданию дополнительных площадей для размещения беженцев откладываются по причине протестов местных жителей. Отмечается, что греки боятся появляться в вечернее время на улице из-за тысяч наводнивших остров мигрантов.
В свою очередь представители волонтерских организаций также жалуются на то, что им приходится набирать персонал из числа иностранцев, поскольку греки отказываются оказывать какую-либо помощь волонтерам.
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