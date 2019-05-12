Власти ОАЭ опровергли сообщения о взрывах танкеров в порту

Власти эмирата Эль-Фуджейра, входящего в состав Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), опровергли сообщения СМИ о взрывах и пожаре на нефтяных танкерах в порту.
Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственные источники сообщал о серии мощных взрывов, прогремевших утром из-за пожара на нескольких нефтяных танкерах. Кроме того, над портом были замечены также военные самолеты США и Франции.
В свою очередь пресс-служба эмирата Эль-Фуджейра заверила, что никаких взрывов не происходило и порт работает в штатном режиме.
"Движение судов в порту осуществляется в обычном режиме", - передает сообщение агентство "РИА Новости". Местные власти призвали опираться на официальные источники информации.
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