Порошенко рассказал про украинцев, ощутивших преимущества безвиза с ЕС

Более 2,5 миллиона граждан Украины воспользовались возможностью посещать страны Евросоюза без оформления визы. Об этом заявил действующий президент Украины Петр Порошенко.



Евросоюз тормозит безвизовый режим для Украины

"2 млн 575 тыс. - столько украинцев уже ощутили все преимущества безвизового режима с ЕС. Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны Евросоюза и мира без виз, растет ежедневно", - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, с лета 2017 года в рамках либерализации визового режима с Европейским Союзом все украинцы, имеющие биометрические паспорта, могут выезжать в страны ЕС на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода. Однако это не дает им права на работу или учебу в Европе.