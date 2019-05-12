Порошенко рассказал про украинцев, ощутивших преимущества безвиза с ЕС

Более 2,5 миллиона граждан Украины воспользовались возможностью посещать страны Евросоюза без оформления визы. Об этом заявил действующий президент Украины Петр Порошенко.
"2 млн 575 тыс. - столько украинцев уже ощутили все преимущества безвизового режима с ЕС. Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны Евросоюза и мира без виз, растет ежедневно", - написал он на своей странице в Twitter.
Напомним, с лета 2017 года в рамках либерализации визового режима с Европейским Союзом все украинцы, имеющие биометрические паспорта, могут выезжать в страны ЕС на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода. Однако это не дает им права на работу или учебу в Европе.
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