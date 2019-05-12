Штаб Зеленского: большинство киевлян поддерживают роспуск Верховной рады

Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского опросил жителей Киева о том, поддерживают ли они возможный роспуск Верховной рады. Результаты опроса были опубликованы в Telegram-канале команды политика.
Большинство опрошенных киевлян одобрили идею досрочного прекращения полномочий Верховной рады. Уровень доверия граждан к украинскому парламенту составляет "не более 4%", уточняют в штабе Зеленского.
Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады перенести его инаугурацию на 19 мая. Если политик вступит в должность до 27 мая, то он сможет распустить депутатов парламента и объявить досрочное голосование. В свою очередь парламентарии настаивают на проведении инаугурации 28 мая.
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