Штаб Зеленского: большинство киевлян поддерживают роспуск Верховной рады

Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского опросил жителей Киева о том, поддерживают ли они возможный роспуск Верховной рады. Результаты опроса были опубликованы в Telegram-канале команды политика.



В штабе Зеленского заявили о возможном роспуске Рады / Новости от 26.04.2019 23:42

Большинство опрошенных киевлян одобрили идею досрочного прекращения полномочий Верховной рады. Уровень доверия граждан к украинскому парламенту составляет "не более 4%", уточняют в штабе Зеленского.

Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады перенести его инаугурацию на 19 мая. Если политик вступит в должность до 27 мая, то он сможет распустить депутатов парламента и объявить досрочное голосование. В свою очередь парламентарии настаивают на проведении инаугурации 28 мая.