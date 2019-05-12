Экс-глава польской контрразведки назвал поражением ухудшение отношений с Россией

Прекращение сотрудничества между Россией и Польшей стало для Варшавы настоящим внешнеполитическим поражением. Об этом заявил бывший начальник Службы военной контрразведки Польши Януш Носек.



Польша на все готова ради США

"Мы должны как-то строить нормальные отношения, потому что конфронтация не служит ни соседям, ни Европе, ни НАТО", - передает его слова Федеральное агентство новостей.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Кабо-Верде Луишем Фелипе Таварешем подчеркнул, что увеличение числа американских военных на территории Польши станет нарушением основополагающего соглашения между Россией и НАТО.

"Это отражает курс США на слом всех договоренностей, которые в сфере безопасности существовали в Евро-Атлантическом регионе. В данном случае речь идет о подрыве одного из ключевых положений основополагающего акта между Россией и НАТО", - сказал Лавров.

Глава МИД России добавил, что, согласно положениям акта, существенные военные силы на территории новых участников НАТО не должны размещаться на постоянной основе. Москва очень внимательно следит за ситуацией вокруг переговоров Варшавы и Вашингтона.

"В пылу старания угодить США в русофобской риторике страны доходят до таких материальных воплощений конфронтационного подхода. До добра это не доведет", - заключил министр.

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