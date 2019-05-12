Советник Зеленского: мы не сменим курс относительно войны с Россией

Избранный президент Украины Владимир Зеленский продолжит заданный Петром Порошенко курс по вступлению страны в ЕС и НАТО, а также относительно противостояния "вооруженной агрессии России в Донбассе". Об этом заявил советник Зеленского Иван Апаршин, отвечающий за сферу обороны.
"Мы не меняем курс касательно вступления Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с Россией", - сказал он.
Апаршин добавил, что Киев будет стремиться ввести миротворческие силы ООН в Донбасс. Советник Зеленского пообещал, что правительство сохранит прежний курс на формирование профессиональной армии и займется борьбой с коррупцией в вооруженных силах страны.
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