В Иране не верят агрессивным заявлениям США

США не пойдут на риск начала открытого вооруженного конфликта и не станут использовать свои авианосцы против Ирана. Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами.
По его словам, оборонительные возможности вооруженных сил Ирана "адекватны и достаточны", а американские авианосцы уязвимы. "Вашингтон не пойдет на такой риск", - сказал генерал в интервью телеканалу Al Jazeera.
Напомним, 5 мая советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в качестве сигнала Ирану на Ближний Восток будет направлена американская ударная группа во главе с авианосцем "Авраам Линкольн". К этой группе также присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.
Как пояснил Болтон, такой шаг является ответом на "повышенную готовность со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов".
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