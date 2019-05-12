Помпео: США разработали ответ на случай враждебных действий Ирана

США готовы дать достойный ответ в случае враждебных действий со стороны Ирана с помощью дипломатических и военных ресурсов. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
"Мы предприняли необходимые меры, чтобы укрепить, насколько это возможно, нашу безопасность в регионе на случай, если Иран решит нанести ущерб американским интересам в Ираке, Афганистане или Йемене, или где-либо на Ближнем Востоке", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.
Глава Госдепартамента добавил, что Вашингтон уже принял решение разместить в регионе авианосную ударную группу для защиты своих интересов, однако может отправить на Ближний Восток и дополнительные силы, если "иранцы примут плохое решение".
"Нашей целью является не война, а изменение поведения иранского руководства. Мы приветствуем переговоры", - заключил Помпео.
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