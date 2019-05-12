Порошенко назвал украинскую армию "одной из сильнейших армий континента"

Украинская армия за последние пять лет стала одной из сильнейших в Европе. Об этом заявил действующий президент страны Петр Порошенко.
Как написал Порошенко на своей странице в Facebook, когда в 2014 году он стал президентом Украины, вооруженные силы страны находились на грани развала в результате действий "безответственных политиканов-пацифистов и пятой колонны".
"За эти годы мы не просто создали новую армию, мы превратили ВСУ на одну из самых сильных армий европейского континента. Теперь Украина располагает военным потенциалом, достаточным для того, чтобы уверенно защищаться от врага", - добавил Порошенко.
Напомним, в 2015 году украинский президент заявил, что ВСУ входит в пятерку сильнейших армий на континенте, а в 2017 году похвастался небывалой мощью украинской армии, которая способна противостоять вооруженным силам любого государства.
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