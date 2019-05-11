Лукашенко: сумма компенсации от некачественной нефти будет велика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что точная сумма компенсации от российской некачественной нефти будет известна после полной ревизии нефтепровода "Дружба" и ряда нефтеперерабатывающих предприятий.



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"Мы ежегодно останавливаем все нефтеперерабатывающие заводы для ревизии на месяц-полтора, чтобы очистить их от различных производных веществ. Поэтому точную сумму нанесенного ущерба мы сможем определить позднее. Но сразу скажу, что сумма будет не малая", - пояснил Лукашенко.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как президент Белоруссии разрешил остановить нефтепровод "Дружба".

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