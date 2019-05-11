В России рассказали о невозможности "капитуляции" ДНР и ЛНР

Полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов рассказал о вооруженном государственном перевороте, подъеме неонацизма и карательной операции. По мнению Грызлова, именно эти преступления вынудили народ Донбасса начать свою борьбу против преступного режима на Украине.



В Донбассе к выборам ждут обострения обстановки...

Об этом Грызлов рассказал в пятилетнюю годовщину проведения референдума о самоопределении Донбасса, который не был признан Украиной. По мнению политика, в таких условиях дальнейшее увеличение вооруженного контингента с обоих сторон линии соприкосновения лишь приведет к обострению обстановки. Сторонам необходимо наладить диалог и заключать конкретные договоренности.

Также Грызлов выразил надежду на улучшение обстановки на Донбассе с приходом к власти Владимира Зеленского.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с первым заместителем председателя Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным.

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