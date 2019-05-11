"Желтые жилеты" идут в регионы

Очередная волна протестных митингов в Париже угасает. "Желтые жилеты" все чаще начинают проводить акции протеста в регионах. Об этом свидетельствуют заявления протестных сообществ в Facebook. Пока на очередную акцию протеста в центре Парижа планируют выйти около 1,1 тысячи человек.
Тем не менее, протестная волна продолжает набирать обороты. Но в этот раз митингующие планируют провести самые массовые акции в Нанте, Лионе и Тулузе. Например, в Тулузе и Нанте пока собралось около тысячи человек. А в Лионе на демонстрацию планируют выйти более шести тысяч человек.
В Нанте также ожидается около 500 участников "экстремиститских организаций". А это значит, что полиция бросит туда все силы жандармерии. Ранее французская полиция заявляла о рекордно малой за всю историю протестов "желтых жилетов" явке. В субботу 4 мая в протестах приняли участие около 19 тысяч участников.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что правительство Италии поддержало "желтых жилетов" во Франции.
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