Порошенко дал показания по делу "майдана"

Действующий президент Украины Петр Порошенко дал показания Генпрокуратуре по делу о стрельбе в Киеве в феврале 2014 года. Об этом украинский лидер сообщил лично.



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"Сегодня в очередной раз ответил на вопросы следователей Генеральной прокуратуры Украины по делу о стрельбе во время "революции достоинства" в 2014 году. Надеюсь, что мои показания помогут правоохранителям установить виновных в происшествии. Поскольку это дело чрезвычайно важно для всего украинского народа. Я уверен, что все виновные будут наказаны", - написал Петр Порошенко в Twitter.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Петр Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру Украины, который был назначен на 10:00 7 мая 2019 года.

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