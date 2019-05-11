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Источник Правда.Ру

Береговая охрана Венесуэлы выпроводила эсминец США из своих территориальных вод

Мир » Остальной мир » Южная Америка

Корабль береговой охраны США USCG James 8 мая пересек границу территориальных вод. На следующий день эсминец продолжил движение к береговой линии и приблизился к  порту Гуаира в штате Варгас в северной части Венесуэлы.


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На перехват эсминца был отправлен корабль береговой охраны ВМС Венесуэлы. После приближения к эсминцу он провел короткие радиопереговоры, затем эсминец покинул территориальные воды Венесуэлы.

После инцидента министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса выразил готовность венесуэльской армии стать на защиту своего суверенитета от США.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуаидо признал провал попытки госпереворота. Он оправдался слишком большим доверием к армии, которая не оправдала его надежд.

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Темы США эсминец Венесуэла береговая охрана территориальные воды
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