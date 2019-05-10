Лукашенко ужесточил наказание за коррупцию в Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию в постсоветской республике.



Лукашенко о коррупции: Лучше жить беднее, но на...

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отныне осужденные за преступления подобного толка не смогут претендовать на условно-досрочное освобождение или же на замену части наказания более мягким.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что деятельность онлайн-казино в современной Белоруссии стала законной.

Читайте также:

СМИ: Лукашенко и Порошенко обманывают Путина.