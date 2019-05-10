Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

24 бойца правительственных войск Афганистана погибли в результате атаки боевиков

Мир » Азия » Южная Азия

Боевики радикального движения "Талибан"* напали на ряд контрольно-пропускных пунктов на северо-западе Афганистана.


Минобороны России рассекретило документы о войне...

Об этом сообщает официальное информационное агентство правительства Китайской Народной Республики "Синьхуа".

Согласно предоставленной информации, как минимум 24 бойца правительственных сил Афганистана погибли. Еще 11 получили ранения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Афганистане четверо детей погибли в результате взрыва фугаса.

* "Талибан" — запрещенная на территории РФ террористическая организация.

Читайте также: 

Почему война в Афганистане будет продолжаться вечно.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы армия война боевики Афганистан
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Удивительные и потрясающие особняки знаменитостей (часть 1)
Новости спорта
Как появилось фигурное катание?
Авто
Great Wall Safe - любить или ненавидеть?
Новости Все >
Грузинская партия открыла в своем офисе круглосуточный бордель
Один из создателей Facebook обвинил Цукерберга в излишне большом авторитете
24 бойца правительственных войск Афганистана погибли в результате атаки боевиков
ВВС Индии заставили приземлиться сбившийся с курса грузинский самолет
На МКС доставили аппарат, преобразующий углекислый газ в пищу и воздух
Беженцы в Бельгии притворяются гомосексуалистами ради политического убежища
На матчах сборной России на ЧМ по хоккею ожидается аншлаг
Бывший футболист "Барселоны" Яя Туре начнет тренерскую карьеру в России
Польша изменила пути доставки российской нефти
У берегов Владивостока затонул катер с тремя пассажирами на борту
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Полезно знать
Египетские пирамиды построили не рабы

На днях глава египетского министерства по делам древностей Халед аль-Анани сделал публичное заявление об открытии кладбища эпохи Древнего царства. Этот период в истории Древнего Египта пришелся на правление фараонов III-VI династий. Приблизительно между 2563-м и 2423 годом до нашей эры.

Египетские пирамиды построили не рабы
Западный каток: Украина закрывается, следующая - Турция?
Ближний Восток
Западный каток: Украина закрывается, следующая - Турция?
Общество
ВЦИОМ: меньше половины россиян посетят общественные мероприятия в честь Дня Победы
Новости Украины
Суд в Гамбурге по украинским морякам вынесет решение не в пользу России - эксперт
Новости Украины
Суд в Гамбурге по украинским морякам вынесет решение не в пользу России - эксперт

Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге в отношении украинских моряков будет не в пользу России, считает юрист Александр Вылегжанин.

Суд в Гамбурге по украинским морякам вынесет решение не в пользу России - эксперт
ВЦИОМ: меньше половины россиян посетят общественные мероприятия в честь Дня Победы
Общество
ВЦИОМ: меньше половины россиян посетят общественные мероприятия в честь Дня Победы
Мировая кооперация
Пять лет не вместе: Россия суверенна, Украина - нет - мнение
Новости Украины
Украина теряет своих граждан миллионами
Общество
ВЦИОМ: больше половины россиян предпочитают советские фильмы о войне современным

Только 16% граждан считают, что современные фильмы о Великой Отечественной войне сняты лучше, чем советские картины.

ВЦИОМ: больше половины россиян предпочитают советские фильмы о войне современным
Германия выделит 9 млн евро на памятники советским воинам
Новости Европы
Германия выделит 9 млн евро на памятники советским воинам
Новости спорта
Боец Джефф Монсон поздравил россиян с Днем Победы
Новости Украины
Порошенко подверг критике акцию "Бессмертный полк"
Игорь Буккер Как вспоминают о Второй мировой в Германии Игорь Буккер Любовь Степушова "Новая Армения" Пашиняна. Состоялась ли она? Любовь Степушова Инна Шейхатович Музыка из ада, музыка жизни, или Явление Вайнберга Инна Шейхатович
Комментарии
Троицкий предложил проводить в день смерти Сталина акцию "Бессмертный барак"
Троицкий предложил проводить в день смерти Сталина акцию "Бессмертный барак"
Беженцы в Бельгии притворяются гомосексуалистами ради политического убежища
Украина теряет своих граждан миллионами
Беженцы в Бельгии притворяются гомосексуалистами ради политического убежища
В США заподозрили РФ в манипуляции своей валютой
В США заподозрили РФ в манипуляции своей валютой
Власть Белоруссии невозможно свергнуть - Лукашенко
Беженцы в Бельгии притворяются гомосексуалистами ради политического убежища
Польша изменила пути доставки российской нефти
Троицкий предложил проводить в день смерти Сталина акцию "Бессмертный барак"
Троицкий предложил проводить в день смерти Сталина акцию "Бессмертный барак"
Польша изменила пути доставки российской нефти
Помпео в Ираке ищет козырь для Москвы в игре против Ирана - американист
Конюхов первым в мире пересек южную часть Тихого океана на веслах
Киевляне осквернили акцию "Бессмертный полк" изображениями из фильма "Мстители"
Троицкий предложил проводить в день смерти Сталина акцию "Бессмертный барак"
Порошенко попросил Меркель ужесточить санкции в отношении России
Суд в Гамбурге по украинским морякам вынесет решение не в пользу России - эксперт
Порошенко попросил Меркель ужесточить санкции в отношении России
Эстония требует от России вернуть ей "оккупированные земли"
История и современность Все >
Ученые установили, представители какой национальности не могут заниматься сексом без наркотиков
Ученые установили, представители какой национальности не могут заниматься сексом без наркотиков
Великий монгол Чингисхан. Как он основал могущественную империю, будучи безработным
Великий монгол Чингисхан. Как он основал могущественную империю, будучи безработным
Западные СМИ высоко оценили российскую военную технику на параде Победы
Западные СМИ высоко оценили российскую военную технику на параде Победы
Как туркмены перед сражениями с русскими солдат на голову ставили
Как туркмены перед сражениями с русскими солдат на голову ставили
Как Китай опоясывает мир
Как Китай опоясывает мир
Кражи возглавили рейтинг самых распространенных преступлений в России
Кражи возглавили рейтинг самых распространенных преступлений в России
"Ссоры не хотим": почему Москва отказалась помочь донским казакам отстоять Азов
"Ссоры не хотим": почему Москва отказалась помочь донским казакам отстоять Азов
После Наполеона: из-за чего Европа едва не начала войну с Россией
После Наполеона: из-за чего Европа едва не начала войну с Россией
Россия и США снова делят мир
Россия и США снова делят мир
Наглые выходки российских оппозиционеров в Европе обернулись бы настоящими арестами
Наглые выходки российских оппозиционеров в Европе обернулись бы настоящими арестами
Домашнее Все >
Кизильник на даче - вечнозеленая "живая изгородь"
Ландшафтный дизайн
Кизильник на даче - вечнозеленая "живая изгородь"
Теплица - основы организации
Советы
Теплица - основы организации
Как защитить рассаду от болезней
Вредители и болезни
Как защитить рассаду от болезней
Вино из одуванчиков - легендарный рецепт
Рецепты и заготовки
Вино из одуванчиков - легендарный рецепт
Способы прививки плодовых растений
Садоводство, цветоводство, рецепты
Способы прививки плодовых растений
Выращиваем рассаду оригинальными способами
Советы
Выращиваем рассаду оригинальными способами
Что такое остеопения?
Что такое остеопения?
Тонзиллит: симптомы и лечение
Тонзиллит: симптомы и лечение
Почему женщине невыгодно вступать в брак
Почему женщине невыгодно вступать в брак
Досадные оплошности антивозрастного макияжа
Досадные оплошности антивозрастного макияжа
Все про масло ши
Все про масло ши
Стоит ли "опускать планку" женщинам за 30, которые хотят замуж
Стоит ли "опускать планку" женщинам за 30, которые хотят замуж
Юлия Барановская в Италии
Юлия Барановская в Италии
Собчак и Шнуров о трагедии в Шереметьево
Собчак и Шнуров о трагедии в Шереметьево
Три идеальных пары суперфудов
Три идеальных пары суперфудов
Воздействием электричества на колени можно лечить храп
Воздействием электричества на колени можно лечить храп
Мужское Все >
Ароматизаторы для карпа
Ароматизаторы для карпа
Подготовка пшеницы для рыбалки. Различные способы
Подготовка пшеницы для рыбалки. Различные способы
Как создать белый интерьер?
Как создать белый интерьер?
Бетон: в каких стилях можно использовать?
Бетон: в каких стилях можно использовать?
Как создать весенний интерьер в доме
Как создать весенний интерьер в доме
Фактура в дизайне интерьера
Фактура в дизайне интерьера
Как подготовить жилище к длительному отсутствию хозяев
Как подготовить жилище к длительному отсутствию хозяев
Как появилось фигурное катание?
Новости спорта
Как появилось фигурное катание?
Керлинг: история возникновения и правила
Новости спорта
Керлинг: история возникновения и правила
Физические нагрузки для людей, имеющих проблемы с сердцем
Новости спорта
Физические нагрузки для людей, имеющих проблемы с сердцем
Как мотивировать себя для занятий спортом?
Новости спорта
Как мотивировать себя для занятий спортом?
ЦСКА одержал победу в матче союзников к 9 мая
Новости спорта
ЦСКА одержал победу в матче союзников к 9 мая
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Ближний Восток
Помпео в Ираке ищет козырь для Москвы в игре против Ирана - американист

Госсекретарь США Майк Помпео срочно вылетел в Ирак для проработки "еще более агрессивных шагов в отношении Ирана", считает американист Владимир Васильев.

Помпео в Ираке ищет козырь для Москвы в игре против Ирана - американист
Суд в Гамбурге по украинским морякам вынесет решение не в пользу России - эксперт
Новости Украины
Суд в Гамбурге по украинским морякам вынесет решение не в пользу России - эксперт
Западный каток: Украина закрывается, следующая - Турция?
Ближний Восток
Западный каток: Украина закрывается, следующая - Турция?
Украина теряет своих граждан миллионами
Новости Украины
Украина теряет своих граждан миллионами
Зачем Китаю пустынные острова
Дальний Восток
Зачем Китаю пустынные острова
Полтора часа в поисках "дорожной карты": о чем говорили Путин и Трамп
Мир. Новости мира
Полтора часа в поисках "дорожной карты": о чем говорили Путин и Трамп
Бабич на посту куратора ЛДНР отомстит Лукашенко
Новости Белоруссии
Бабич на посту куратора ЛДНР отомстит Лукашенко
Венесуэльцы не поддержат госпереворт, а Мадуро выдержит эмбарго
Южная Америка
Венесуэльцы не поддержат госпереворт, а Мадуро выдержит эмбарго
Революция гвоздик: 45 лет позабытому социализму
Евросоюз
Революция гвоздик: 45 лет позабытому социализму
Надо вооружаться: ЦРУ стоит за обращением Аль-Багдади к боевикам ИГ* - мнение
Ближний Восток
Надо вооружаться: ЦРУ стоит за обращением Аль-Багдади к боевикам ИГ* - мнение
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ