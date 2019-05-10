24 бойца правительственных войск Афганистана погибли в результате атаки боевиков

Боевики радикального движения "Талибан"* напали на ряд контрольно-пропускных пунктов на северо-западе Афганистана.
Об этом сообщает официальное информационное агентство правительства Китайской Народной Республики "Синьхуа".
Согласно предоставленной информации, как минимум 24 бойца правительственных сил Афганистана погибли. Еще 11 получили ранения.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Афганистане четверо детей погибли в результате взрыва фугаса.
* "Талибан" — запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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