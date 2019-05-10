24 бойца правительственных войск Афганистана погибли в результате атаки боевиков

Боевики радикального движения "Талибан"* напали на ряд контрольно-пропускных пунктов на северо-западе Афганистана.



Минобороны России рассекретило документы о войне...

Об этом сообщает официальное информационное агентство правительства Китайской Народной Республики "Синьхуа".

Согласно предоставленной информации, как минимум 24 бойца правительственных сил Афганистана погибли. Еще 11 получили ранения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Афганистане четверо детей погибли в результате взрыва фугаса.

* "Талибан" — запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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