ВВС Индии заставили приземлиться сбившийся с курса грузинский самолет

Истребители Военно-воздушных сил Индии заставили приземлиться грузинский грузовой самолет.
Как сообщает индийская коммерческая телекомпания NDTV, воздушное судно совершило посадку в аэропорту Джайпура.
Отмечается, что грузинский самолет летел из портового города Карачи в Пакистане в столицу Индии Нью-Дели, но по неизвестным пока причинам отклонился от курса.
В данный момент индийская сторона проводит допрос пилотов воздушного судна.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США попросили страны последовать примеру Мальты и не пропускать самолеты РФ в Венесуэлу.
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