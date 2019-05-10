ВВС Индии заставили приземлиться сбившийся с курса грузинский самолет

Истребители Военно-воздушных сил Индии заставили приземлиться грузинский грузовой самолет.



Пассажир снял на видео крушение самолета / Новости от...

Как сообщает индийская коммерческая телекомпания NDTV, воздушное судно совершило посадку в аэропорту Джайпура.

Отмечается, что грузинский самолет летел из портового города Карачи в Пакистане в столицу Индии Нью-Дели, но по неизвестным пока причинам отклонился от курса.

В данный момент индийская сторона проводит допрос пилотов воздушного судна.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США попросили страны последовать примеру Мальты и не пропускать самолеты РФ в Венесуэлу.

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