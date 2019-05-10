Польша изменила пути доставки российской нефти

Польский нефтеперерабатывающий концерн Lotus начал завозить нефть из Российской Федерации морским путем.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Изменение маршрута поставки нефти в Польшу связано с ситуацией вокруг трубопровода "Дружба".
Напомним, что проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по трубопроводу "Дружба", возникла в апреле текущего года. Российская сторона признала, что в нефти содержится повышенное содержание хлоридов.
Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".
Пресс-служба Lotus также заявила о том, что представители концерна в данный момент активно работают над решением проблемы загрязненной нефти.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Польша не пустила в свои территориальные воды российский парусник "Седов".
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