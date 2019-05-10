Польша изменила пути доставки российской нефти

Польский нефтеперерабатывающий концерн Lotus начал завозить нефть из Российской Федерации морским путем.



Сколько будет стоит нефть в 2030 году?

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Изменение маршрута поставки нефти в Польшу связано с ситуацией вокруг трубопровода "Дружба".

Напомним, что проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по трубопроводу "Дружба", возникла в апреле текущего года. Российская сторона признала, что в нефти содержится повышенное содержание хлоридов.

Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".

Пресс-служба Lotus также заявила о том, что представители концерна в данный момент активно работают над решением проблемы загрязненной нефти.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Польша не пустила в свои территориальные воды российский парусник "Седов".

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