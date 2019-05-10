Беженцы в Бельгии притворяются гомосексуалистами ради политического убежища

Находящиеся на территории Бельгии беженцы совершают махинации с сексуальной ориентацией ради политического убежища в стране.



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Об этом в эфире телерадиокомпании RTBF сообщил сопредседатель оппозиционной в Бельгии партии "Список Дестекса" и глава Европейского центра стратегических исследований и безопасности Клод Монике.

Так, подчеркнул Монике, современная Бельгия принимает беженцев, чьи жизнь и безопасность на родине подвергаются угрозе из-за их сексуальных предпочтений.

Но, посетовал он, на сегодняшний день известны сразу несколько случаев, когда беженцы лишь притворялись гомосексуалистами ради статуса беженца.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 6 миллионов жителей современной Германии не умеют читать и писать по-немецки.

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