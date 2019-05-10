В НАТО выразили удовлетворенность приговором, вынесенном россиянам в Черногории

В Североатлантическом альянсе приветствовали приговор двум гражданам Российской Федерации в Черногории по обвинению в организации путча.



Черногория в Нато: Что будет дальше?

О своей удовлетворенности приговором в своем аккаунте в Twitter написала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Так, заявила специалист, Черногория является одним из самых ценных членов Североатлантического альянса. НАТО, отметила Лунгеску, солидарно с ней в отношении любых попыток подрыва демократии.

Напомним, что вчера высший суд Черногории признал россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова виновными в подготовке путча в Черногории и приговорил их к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно.

Российская сторона, отметим, неоднократно заявляла о голословности обвинений.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Сербии Александр Вучич заявил о необходимости простить НАТО бомбардировки Югославии.

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