Нацбанк Украины: экономику страны могут пошатнуть российские санкции

Национальный банк Украины перечислил риски, способные помешать экономической стабильности постсоветской республики.



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Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В число таких рисков попали, например, возможная эскалация вооруженного конфликта на юго-востоке Украины и очередные санкции либо торговые ограничения со стороны Российской Федерации.

Также, считают эксперты из Национального банка Украины, помешать экономической стабильности Незалежной могут замедление темпов роста мировой экономики и повышение нестабильности на валютном рынке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петр Порошенко попросил Ангелу Меркель усилить санкционное давление на Россию.

Фото: pixabay.com.

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