Дэвид Бекхэм лишился водительских прав из-за разговоров по телефону

Магистральный районный суд Бромли вынес приговор Дэвиду Бекхэму, согласно которому известный спортсмен не сможет водить автомобиль на протяжении полугода. У бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" отобрали права из-за разговоров по телефону за рулем.



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Сам Бекхэм признал свою вину в суде. О том, что известный спортсмен должен будет предстать перед судом в мае было известно еще в феврале. Тогда один из прохожих на улице увидел Дэвида Бекхэма за рулем Bentley Bentayga, который разговаривал с кем-то по телефону, что является грубым нарушением закона.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Дэвид Бекхэм внезапно получил звание "самого знаменитого чернокожего человека".

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