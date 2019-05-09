Дэвид Бекхэм лишился водительских прав из-за разговоров по телефону

Магистральный районный суд Бромли вынес приговор Дэвиду Бекхэму, согласно которому известный спортсмен не сможет водить автомобиль на протяжении полугода. У бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" отобрали права из-за разговоров по телефону за рулем.
Сам Бекхэм признал свою вину в суде. О том, что известный спортсмен должен будет предстать перед судом в мае было известно еще в феврале. Тогда один из прохожих на улице увидел Дэвида Бекхэма за рулем Bentley Bentayga, который разговаривал с кем-то по телефону, что является грубым нарушением закона.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Дэвид Бекхэм внезапно получил звание "самого знаменитого чернокожего человека".
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