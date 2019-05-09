Эстония требует от России вернуть ей "оккупированные земли"

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что Россия до сих пор не вернула 5,2% эстонских земель. При этом, Хельме не уточнил о каких именно территориях идет речь, но отметил, что Эстония будет действовать по всем законам международного права и не собирается воевать с Россией.



Жизнь русских в Эстонии

"В очередной раз мы наблюдаем двойные стандарты. До сих пор Россия владеет 5,2% эстонских земель. Более того, Российская Федерация не хочет даже говорить об этом, не то что оплатить компенсацию, или даже вернуть земли", - заявил Хельме на заседании правительства.

На момент написания новости российский МИД никак не отреагировал на заявление главы МВД Эстонии. Эксперты утверждают, что скорее всего речь идет об Ивангороде и части Печорского района, которые принадлежали Эстонии по Тартускому договору от 2 февраля 1920 года, пока Эстония не вошла в состав СССР в 1940.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о визите президента Эстонии в Москву.

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