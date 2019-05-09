Премьер-министр оккупированного Кипра ушел в отставку

Глава правительства непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Туфан Эрхюрман обратился к главе государства с прошением об отставке. Эрхюрман заявил, что пошел на такой шаг, чтобы в государстве как можно быстрее сформировалось новое правительство.
Местные СМИ сообщают, что премьер-министр решил уйти в отставку из-за недавнего инцидента с главой Минфина. Сердара Денкташа уличили в аренде земли в университете "Рауф Денкташ" по льготной цене. После инцидента оппозиционные силы республики потребовали отставки правительства.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала материал, в котором рассказывала читателям о различиях между Южным и Северным Кипром.
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