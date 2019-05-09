Австрийский канцлер заявил о необходимости реформирования соглашения о Евросоюзе

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Евросоюз нуждается в реформировании системы руководства. Австрийский лидер надеется, что обновленный состав руководителей ЕС примет решение о внесении изменений в договор о Евросоюзе.
"Мы больше не хотим иметь в Евросоюзе статус-кво. Нашему объединению нужны перемены, и это именно то, за что я буду бороться. Более молодые мои коллеги понимают, что работа руководящей системы ЕС далека от идеала. Нам еще есть над чем работать", - заявил Курц.
Курц также сообщил о том, что в Евросоюзе поддерживают соглашение об иранском атоме, однако с этим соглашением невозможно работать из-за давления США.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Евросоюз сдал позиции. Евросоюз упустил возможность провести реформы и изменить себя и мир к лучшему. В новый год международное европейское сообщество входит усталым и обессиленным. Об этом в эфире немецкого телеканала Das Erste заявил журналист Мальте Пипер.
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