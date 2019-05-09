Власть Белоруссии невозможно свергнуть - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал белорусскую власть "несвергаемой". Он объясняет это тем, что белорусский народ уже прошел период нестабильности и проявил единство.
"Те события, которые сейчас проходят в Венесуэле, Сирии и Ливии невозможно в Белоруссии. Мы уже преодолели это благодаря нашему единству. Мы спасли свою страну", - заявил Лукашенко.
Также белорусский лидер подчеркнул, что его страна находится в полной безопасности. И даже если действующий правящий режим уйдет, то его место займут молодые, креативные и опытные политики, который будут способствовать укреплению народного единства.
Затем Александр Лукашенко обратил внимание на экономику государства. Он призвал каждого жителя страны трудиться на совесть, чтобы повышать экономические показатели.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко больше не союзник Российской Федерации.
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