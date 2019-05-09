Киевляне осквернили акцию "Бессмертный полк" изображениями из фильма "Мстители"

Националисты провели свою "альтернативу" акции "Бессмертный полк". Они вышли на улицы с портретами персонажей из фильма "Мстители". Акция киевских националистов получила название "Бессмертный грут". Организаторы рассказали, что ее главная цель - высмеять шествие людей с портретами героев ВОВ.



Вячеслав Никонов - об идее вывести в Киеве «Бессмертный полк» жертв сталинских репрессий: 9 мая для Зеленского станет «моментом истины». С кем он выйдет на улицы и выйдет ли? / Новости от 03.05.2019 15:31

Еще одна подобная акция состоялась в Парке Вечной Славы. Там националисты не только "высмеивали" "Бессмертный полк", но и носили портреты Степана Бандеры. Сама акция "Бессмертный полк" все-таки прошла в украинской столице, однако не обошлось без провокаций. Один из автобусов с участниками акции был атакован националистами.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Петр Порошенко раскритиковал акцию памяти "Бессмертный полк".

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