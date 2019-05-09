В Риге сохранят мемориал воинам-освободителям

Нил Ушаков, который ранее был отстранен от должности мэра Риги, сообщил, что, несмотря на провокации, в городе сохранится мемориал воинам-освободителям.
"Сейчас у меня нет сомнений, что нам удастся сохранить этот памятник. Да, через много придется пройти. Но, несмотря ни на какие провокации мемориал будет сохранен", - рассказал журналистам Ушаков во время возложения цветов к мемориалу.
По мнению Ушакова, самое глупое, что может ожидать Латвию в будущем - это война с памятниками.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что тему демонтажа памятника поднял латышский композитор Зигмарс Лиепиньш. По его словам, не надо поступать так, как в Кутаиси - взрывать памятник. Нужно взять за образец "Бронзового солдата", которого перенесли на окраину города, на воинское кладбище. В Риге такой окраиной мог бы стать берег Киш-озера. Реакции русскоязычного населения и России Лиепиньш не боится. "Шума будет не больше, чем по поводу таллинского Алёши", - провозгласил он.
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