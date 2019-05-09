В посольстве Венесуэлы в США отключили свет. Так местные власти выгоняют сотрудников из посольства

Власти США отключили посольство Венесуэлы от электроснабжения. Но сотрудники посольства рассказали, что были готовы к такой ситуации. На данный момент никто из служащих не собирается покидать здание посольства.
В ведомстве отметили, что США не в первый раз пытаются надавить на Венесуэлу с помощью электроэнергии. Этой зимой диверсанты при содействии американских властей предприняли ряд атак на энергосистему Венесуэлы, чтобы спровоцировать отключения электроэнергии по всей стране, которые должны были привести к массовым акциям протеста.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро изгнал из страны американских дипломатов, которых он подозревал в подготовке государственного переворота.
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