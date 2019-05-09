400 миллионов ошибочных банкнот выпустил нацбанк Австралии

Резервный банк Австралии допустил ошибку в слове "ответственность". Из-за этого около 400 миллионов напечатанных купюр оказались бракованными. Ошибочные купюры были отпечатаны только номиналом в 50 австралийских долларов.
Примечательно, что сам регулятор не заметил ошибки и выпустил купюры в оборот, хотя на банкноте слово "ответственность" повторятся с ошибкой три раза. Опечатку заметил внимательный австралиец, который рассказал о своем открытии на местной радиостанции. Позже, когда ситуация приобрела массовый ажиотаж, ее прокомментировал представитель Резервного банка Австралии.
"Банк Австралии осведомлен об ошибке, допущенной при печати купюр номиналом 50 австралийских долларов. В следующем тираже ошибка будет исправлена", - сообщил представитель банка.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как самой красивой купюрой в мире признали швейцарскую банкноту равную 10 франкам. Темой купюры стал национальный характер и абстрактные темы. Часовой механизм и человеческие руки с с дирижерской палочкой, изображенные на купюре, символизируют любовь швейцарцев к музыке и их бережное отношение ко времени.
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