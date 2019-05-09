В Раде посчитали, что Украина может "уменьшиться"

Депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев выразил мнение, что западные страны могут заявить свои права на украинские территории и получить их. В частности, депутат рассматривает сценарий, при котором часть европейских стран может объединиться против Украины, чтобы расширить свои границы.



Украина выдворяет консула Венгрии в Закарпатье...

Депутат пояснил свою точку зрения тем, что западные соседи Украины ведут себя не лучше, чем Россия, которая недавно начала выдавать жителям Донбасса свои паспорта. По словам Мураева, жители западной Украины могут получить паспорт Венгрии, Румынии или даже Польши заплатив несколько тысяч евро.

Парламентарий подчеркнул, что все эти страны публично претендуют на украинские земли. Более того, в новой истории Украины уже был инцидент при президенте Викторе Ющенко, который передал Румынии часть Закарпатья.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Румыния претендует почти на две украинские области. Пока украинские власти тратят время на обличение мифических планов России, Румыния ведёт планомерную работу по отрыву от Украины огромной территории, богатой полезными ископаемыми. Шансы Бухареста оторвать от Украины Черновицкую и часть Одесской областей очень велики.

Читайте также:

Кто положил глаз на Черновицкую область?