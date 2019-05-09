Конгрессмены требуют обнародовать полный доклад спецпрокурора Мюллера

Глава комитет палаты представителей США по разведке Адам Шифф направил главному прокурору США повестку с требованием предоставить полный доклад Роберта Мюллера. Шифф составил перечень документов, который он хочет получить от Уильяма Барра.
В частности, главу комитета интересуют: все материалы по контрразведке и внешней разведке из расследования, полная версия отчета Мюллера без редакции генпрокуратуры, и другие материалы.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил генерального прокурора США Уильяма Барра в искажении результатов его расследования. Мюллер потребовал от генпрокурора опубликовать полную версию его отчета.
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