Лидер "Океана Эльзы" будет баллотироваться в Раду

Украинские СМИ узнали о намерении Святослава Вакарчука стать депутатом Верховной Рады Украины. По информации журналистов, лидер "Океана Эльзы" уже сформировал предвыборный штаб.
Сам Вакарчук отказался от каких-либо комментариев и не подтверждал намерения баллотироваться в парламент. Источники утверждают, что он назначил главой своего штаба бывшего заместителя министра экономики Украины Юлию Клименко. Также музыкант планирует привлечь к своей избирательной кампании "лидеров мнений".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об отказе Святослава Вакарчука баллотироваться в президенты Украины. Вакарчук подчеркнул, что будет и дальше работать со своей командой над тем, чтобы во власти было как можно больше "проевропейски" настроенных людей.
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