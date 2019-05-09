Лидер "Океана Эльзы" будет баллотироваться в Раду

Украинские СМИ узнали о намерении Святослава Вакарчука стать депутатом Верховной Рады Украины. По информации журналистов, лидер "Океана Эльзы" уже сформировал предвыборный штаб.



Вакарчук призвал требовать конкретных ответов от Зеленского и Порошенко / Новости от 06.04.2019 00:11

Сам Вакарчук отказался от каких-либо комментариев и не подтверждал намерения баллотироваться в парламент. Источники утверждают, что он назначил главой своего штаба бывшего заместителя министра экономики Украины Юлию Клименко. Также музыкант планирует привлечь к своей избирательной кампании "лидеров мнений".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об отказе Святослава Вакарчука баллотироваться в президенты Украины. Вакарчук подчеркнул, что будет и дальше работать со своей командой над тем, чтобы во власти было как можно больше "проевропейски" настроенных людей.

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