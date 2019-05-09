Порошенко подверг критике акцию "Бессмертный полк"

Действующий президент Украины Петр Порошенко в своем обращении к украинцам раскритиковал международную акцию памяти "Бессмертный полк". Порошенко обозвал участников акции "ряжеными" когда поздравлял жителей страны с Днем победы над нацизмом.
"74 года назад мы победили нацизм. Но это не повод для того, чтобы в современности водить ряженые "Полки Бессмертных", - заявил президент. Он также добавил, что ни одна страна не имеет права монополизировать победу, поскольку она была достигнута общими усилиями.
Затем Порошенко рассказал о "новых" традициях, которые применяет Украина для празднования Для победы над нацизмом в последние годы. Президент назвал эти традиции "европейскими" и рассказал о том, как они отличаются от "советских". По его словам, ранее некоторые факты из истории Украины умалчивались, поскольку были неудобны Кремлю.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Украине хотят запретить Порошенко выезжать из страны после окончания его президентского срока. Эту инициативу поддержал и Владимир Зеленский.
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