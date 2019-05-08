Трамп отказался предоставить Конгрессу полную версию доклада Мюллера

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался предоставить Конгрессу полную версию доклада специального прокурора Роберта Мюллера по делу о "российском вмешательстве" в американские президентские выборы в 2016 год. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Представитель президентской администрации добавила, что новое расследование, инициированное демократом и главой юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольдом Надлером, также повлияло на решение Трампа.
"Столкнувшись с вопиющим злоупотреблением властью со стороны председателя комитета Надлера и по просьбе генерального прокурора и главы Минюста Уильяма Барра, президент не имеет другого выбора, кроме как воспользоваться своими исключительными полномочиями и отказать в предоставлении документа", - передает агентство ТАСС слова Сандерс.
Напомним, Надлер требовал от Белого дома предоставить в Конгресс полный текст доклада Мюллера со всей представленной в нем конфиденциальной информацией.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс возмутилась расширенным расследованием в отношении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, назвав его оскорбительным. Американского лидера подозревают в злоупотреблении властью и коррупции.
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