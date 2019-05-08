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Источник Правда.Ру

Глава минздрава Украины посоветовала заменить слишком дорогой лук на крапиву

Мир » Бывший СССР » Украина

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предложила гражданам страны заменить "антисоциальный лук" на другие продукты. 


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Подобное предложение связано со значительным повышением цен на репчатый лук. Цена за килограмм лука значительно превышает стоимость килограмма бананов или апельсинов. 

"Сопоставимыми продуктами могут быть укроп, корица, имбирь, кинза и семена кориандра. Это лишь примеры продуктов, которые полезны и душистые", - написала чиновница на своей странице в Facebook. 

Глава ведомства добавила, что репчатый лук вызывает у многих аллергию и ухудшает синдром раздраженного кишечника, а иногда вообще "кажется антисоциальным продуктом". Супрун посоветовала заменить его на лук порей или крапиву, которую также можно добавлять к зеленому борщу или рису.

Пользователи социальной сети сочли пост чиновницы шуткой и предложили ей отправиться в Соединенные Штаты, чтобы "развивать медицину там". 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ульяна Супрун выразила свою поддержку петиции о легализации марихуаны в медицинских целях. По ее словам, марихуана поможет облегчить страдания пациентов и улучшить их самочувствие при некоторых тяжелых заболеваниях и состояниях. Использование марихуаны в медицинских целях является "обычной мировой практикой", заключила она. 

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Темы лук цена Супрун Украина
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