Глава минздрава Украины посоветовала заменить слишком дорогой лук на крапиву

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предложила гражданам страны заменить "антисоциальный лук" на другие продукты.
Подобное предложение связано со значительным повышением цен на репчатый лук. Цена за килограмм лука значительно превышает стоимость килограмма бананов или апельсинов.
"Сопоставимыми продуктами могут быть укроп, корица, имбирь, кинза и семена кориандра. Это лишь примеры продуктов, которые полезны и душистые", - написала чиновница на своей странице в Facebook.
Глава ведомства добавила, что репчатый лук вызывает у многих аллергию и ухудшает синдром раздраженного кишечника, а иногда вообще "кажется антисоциальным продуктом". Супрун посоветовала заменить его на лук порей или крапиву, которую также можно добавлять к зеленому борщу или рису.
Пользователи социальной сети сочли пост чиновницы шуткой и предложили ей отправиться в Соединенные Штаты, чтобы "развивать медицину там".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ульяна Супрун выразила свою поддержку петиции о легализации марихуаны в медицинских целях. По ее словам, марихуана поможет облегчить страдания пациентов и улучшить их самочувствие при некоторых тяжелых заболеваниях и состояниях. Использование марихуаны в медицинских целях является "обычной мировой практикой", заключила она.
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