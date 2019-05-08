В Белом доме заявили о новых санкциях против Ирана

Соединенные Штаты в самое ближайшее время введут дополнительные санкции против Ирана. Об этом заявил специальный помощник американского президента Тим Моррисон
"В скором времени ожидайте новых санкций. Очень скоро", - передает его слова агентство Reuters.
Напомним, что 8 мая Иран официально уведомил Германию, Великобританию, Россию и Китай о своем намерении приостановить выполнение отдельных обязательств по "ядерной сделке" из-за американских санкций.
В заявлении МИД Ирана подчеркивалось, что страны-участницы сделки не предприняли никаких шагов, чтобы "компенсировать ущерб от санкций США", поэтому Тегеран вынужден в ответ "сократить свои обязательств". Иран планирует отказаться от ограничений запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о последствиях необдуманных шагов в отношении Ирана.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что безответственные действия Соединенных Штатов поставили под угрозу срыва существующую "ядерную сделку" с Ираном, считает глава МИД России Сергей Лавров.
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Иран приостановит выполнение ряда обязательств по ядерному соглашению
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