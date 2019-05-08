Украина просит ЕС ввести санкции против России из-за паспортов

МИД Украины подготовил официальное письмо для стран Евросоюза и НАТО с просьбой ввести новые санкции в отношении РФ.
Данная инициатива связана с тем, что жителям неподконтрольных территорий Донбасса начали выдавать российские паспорта по упрощенной схеме, заявила пресс-секретарь МИДа Украины Екатерина Зеленко.
На брифинге Зеленко отметила, что специально принесла письмо, подписанное главой украинского МИДа Павлом Климкиным. В нем он "призывает страны-партнеры к расширению санкционного трека". Помимо этого спикер призвала мировое сообщество не признавать законность выданных паспортов. На основании чего должна проходить данная процедура Зеленко не объяснила.
Ранее стало известно, что министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз заявила, что люди, получившие российские паспорта, должны будут лишиться всех социальных выплат, в том числе, пенсий.
24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ЛНР и ДНР.
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