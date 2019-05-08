Россия высылает двух шведских дипломатов в качестве "ответной меры"

Россия высылает из страны двух сотрудников шведского посольства. Об этом заявил представитель пресс-службы Министерства иностранных дел Швеции Расмус Эльянскуг.
"Двух шведских дипломатов попросили покинуть Россию", - передает его слова портал газеты "Известия".
Как позднее пояснила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, данный шаг стал ответной реакцией Москвы на действия Стокгольма.
"Эти вопросы не нуждаются в нашем комментарии. Не вдаваясь в глубину проблемы, могу сказать, что в вашем вопросе содержится ответ. Речь идет о фразе "в ответ". На этом завершим обсуждение данной темы, которую мы традиционно стараемся не комментировать", - ответила Захарова на просьбы прокомментировать высылку шведских послов, сообщает агентство ТАСС.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что издание Foreign Policy решило оспорить недавнее высказывание Михаила Саакашвили относительно возможной агрессии России в отношении Швеции и Финляндии. По мнению аналитиков издания, экс-президент Грузии пытается спекулировать угрозами, вместо того, чтобы реально оценить текущий геополитический фон.
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