15 мая Путин проведет переговоры с главой Австрии

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин проведет переговоры с главой Австрии Александером Ван дер Белленом.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно предоставленной информации, встреча состоится 15 мая 2019 года в Сочи. Стороны обсудят не только состояние и перспективы отношений России и Австрии, но и актуальные международные и региональные проблемы.