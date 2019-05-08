15 мая Путин проведет переговоры с главой Австрии

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин проведет переговоры с главой Австрии Александером Ван дер Белленом.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно предоставленной информации, встреча состоится 15 мая 2019 года в Сочи. Стороны обсудят не только состояние и перспективы отношений России и Австрии, но и актуальные международные и региональные проблемы.
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