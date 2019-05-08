Украинский министр призвала лишить соцвыплат получивших паспорт России

Граждане Донецкой и Луганской народных республик, в случае получения российского гражданства, должны лишаться прав на получение социальных выплат. Об этом заявила министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз.
Как уточняет агентство "Интерфакс", соответствующее предложение уже разрабатывается в ведомстве. Она отметила, что Киев принял решение о признании выданных жителям Донбасса российских паспортов незаконными.
"Эта акция России против Украины нарушает принципы и нормы международного права и несет прямую угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности нашего государства", - написала министр на своей странице в Facebook.
Накануне глава украинского Министерства по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш заявил, что в отношении лиц, которые "причастны к незаконной выдаче паспортов России", должны применяться персональные санкции.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министр социальной политики Украины Андрей Рева, назвавший жителей Донбасса негодяями попытался оправдаться за свои слова. Он пояснил, что фраза была вырвана из контекста журналистами телеканала BBC и не отражает его отношения к гражданам Донецкой и Луганской народных республик.
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