Украинский министр призвала лишить соцвыплат получивших паспорт России

Граждане Донецкой и Луганской народных республик, в случае получения российского гражданства, должны лишаться прав на получение социальных выплат. Об этом заявила министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз.



Украинский министр соцполитики назвал жителей Донбасса мразями в эфире BBC / Новости от 29.04.2019 13:30

Как уточняет агентство "Интерфакс", соответствующее предложение уже разрабатывается в ведомстве. Она отметила, что Киев принял решение о признании выданных жителям Донбасса российских паспортов незаконными.

"Эта акция России против Украины нарушает принципы и нормы международного права и несет прямую угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности нашего государства", - написала министр на своей странице в Facebook.

Накануне глава украинского Министерства по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш заявил, что в отношении лиц, которые "причастны к незаконной выдаче паспортов России", должны применяться персональные санкции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министр социальной политики Украины Андрей Рева, назвавший жителей Донбасса негодяями попытался оправдаться за свои слова. Он пояснил, что фраза была вырвана из контекста журналистами телеканала BBC и не отражает его отношения к гражданам Донецкой и Луганской народных республик.

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