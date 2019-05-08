Британский астролог: сын принца Гарри захочет нарушить уклад королевской семьи

Сын Меган Маркл и принца Гарри вырастет энергичным и волевым человеком.

Об этом заявила британский астролог Лиза Стардаст. Специально для издания Cosmopolitan она составила вероятную цепочку событий для новоиспеченного наследники престола.

Стардаст отметила, что ребенок, скорее всего, будет любить и ценить роскошь, а также докучать родителям капризами и непослушанием.

Также, указала астролог, во взрослой жизни мальчик наверняка захочет нарушить сложившийся уклад британской королевской семьи.

По мнению Лизы Стандарт, одним из хобби ребенка станет живопись.

Фото: принц Гарри и Меган Маркл.

Источник: Википедия.