Британский астролог: сын принца Гарри захочет нарушить уклад королевской семьи

Сын Меган Маркл и принца Гарри вырастет энергичным и волевым человеком.
Об этом заявила британский астролог Лиза Стардаст. Специально для издания Cosmopolitan она составила вероятную цепочку событий для новоиспеченного наследники престола.
Стардаст отметила, что ребенок, скорее всего, будет любить и ценить роскошь, а также докучать родителям капризами и непослушанием.
Также, указала астролог, во взрослой жизни мальчик наверняка захочет нарушить сложившийся уклад британской королевской семьи.
По мнению Лизы Стандарт, одним из хобби ребенка станет живопись.
Фото: принц Гарри и Меган Маркл.
Источник: Википедия.
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