В Шри-Ланке арестованы семь террористов

Правоохранительные органы Шри-Ланки арестовали семерых участников террористической группировки "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания". По данным СМИ, террористы готовились стать смертниками.
Как сообщает Daily Mirror, полицейским удалось установить связь между арестованными и организатором недавних взрывов в стране. Подозреваемые проходили подготовку на роль смертников на юге Шри-Ланки в городе Хамбантота. Сейчас задержанных допрашивают органы правопорядка.
Ранее "Правда.ру" сообщала, что 21 апреля в Шри-Ланке прогремела серия взрывов. В результате восьми террористических актов, совершенных в столице страны Коломбо и еще двух населенных пунктах погибло более 200 человек, еще порядка 500 получили ранения разной степени тяжести.
По данному факту правоохранителями были задержаны 40 подозреваемых в причастности к теракту.
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